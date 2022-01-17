ГПК: об инциденте на границе проинформирована польская сторона

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об инциденте на границе проинформирована польская сторона. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня утром белорусским пограничным нарядом в ходе проверки режима государственной границы обнаружены повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно, от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба", - рассказали в ГПК.

О пограничном инциденте проинформирована польская сторона. "Происшествие будет расследоваться аппаратом пограничных уполномоченных. Кроме того, в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ведомстве.-0-