ГПК: обновлять таможенные базы в литовских пунктах пропуска будут до 15 февраля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление таможенных баз в литовских пунктах пропуска продлится до 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Обновлять тбазы в погранпереходах начали 7 февраля. В связи с этим, возможно, увеличится время пересечения литовской границы.

"Рекомендуем учитывать указанную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты следования в страны ЕС. Белорусская сторона принимает все меры для ритмичного пропуска грузовиков через государственную границу", - добавили в ГПК.-0-