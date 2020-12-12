ГПК опроверг информацию о задержании в минском аэропорту журналиста Романа Васюковича

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет опроверг информацию о задержании в минском аэропорту журналиста "Настоящего времени" Романа Васюковича. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в некоторых источниках появилась информация, что якобы пограничники задержали в аэропорту Минска журналиста "Настоящего времени" Романа Васюковича и изъяли его ноутбук. Официально заявляем, что органы пограничной службы не задерживали Романа Васюковича", - говорится в сообщении.-0-