ГПК: отмечено уменьшение количества ожидающих въезда в ЕС грузовиков

22 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки отмечена тенденция уменьшения количества грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Перед белорусскими пунктами пропуска общее количество фур, следующих в ЕС, сократилось на 34%. При этом на въезд в Польшу количество грузовиков снизилось почти в два раза.

Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности только на 67%. Закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" продолжает влиять на увеличение нагрузки на другие маршруты следования в страны ЕС.

Наименьший показатель выполнения договоренностей среди европейских погранпереходов традиционно у литовского "Мядининкая" (со стороны Беларуси - "Каменный Лог") - 53%. Общее количество транспорта на въезд в Литву снизилось на 33%.

Латвийскими контрольными службами нормы по пропуску грузовиков выполнены в полном объеме. На данном маршруте также отмечается тенденция уменьшения фур, следующих в Латвию - 19%.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 370 грузовиков, "Урбаны" - свыше 450.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 180 большегрузов, "Котловка" - 370, "Каменный Лог" - более 180, "Бенякони" - свыше 200, "Привалка" - более 150 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 260 фур, "Козловичи" - свыше 200.-0-