ГПК: погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Латвийские контрольные службы с вечера 18 февраля до сегодняшнего утра принимали на свою территорию только порожний транспорт и осуществляли оформление в ручном режиме. Официальных уведомлений от сопредельной стороны о причинах задержек не поступало. Ввиду неритмичного пропуска в Латвию проследовало 70% грузовиков от нормы. В настоящее время больше всего фур находится на пути через "Силене" ("Урбаны").

В Литву также въехало 70% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур отмечается в направлении "Лаворишкес" ("Котловка").

Сотрудники польских погранпереходов оформили 66% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").-0-