ГПК: Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовиков из Беларуси на свою территорию - это главная причина скопления фур на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 58,8% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), а наибольший - 111,6% - на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный белорусский "Бенякони").

На границе с Украиной и Латвией грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-