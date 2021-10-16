ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на линии границы белорусский пограничный наряд обнаружил группу беженцев. На польской территории вблизи заграждения зафиксированы следы, которые прямо указывают на то, что группа была выдавлена силой, сообщает Госпогранкомитет.

Иностранцы рассказали, что польские силовики привезли их и насильственно вытеснили через заграждение, установленное на польской стороне, несмотря на то, что один из них был практически без одежды, промок, замерз и нуждался в медицинской помощи.

Мужчина находился в бессознательном состоянии. Беженцы просили не оставлять их и оказать помощь, но польские военные в очередной раз просто оставили людей в заведомо опасном положении. Чтобы спасти беженца белорусский пограничный наряд вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в медучреждение.-0-