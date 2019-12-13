ГПК примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В канун рождественских и новогодних праздников белорусы, жители соседних и других стран часто ездят за границу: в гости к родственникам или друзьям, на шопинг или просто уикенд. В эти дни в пунктах пропуска пассажиропоток традиционно увеличивается. Государственный пограничный комитет всегда учитывает вероятность возникновения очередей в такие периоды и предпринимает исчерпывающие меры для комфортного пересечения границы", - отметили в Госпогранкомитете.

Перед декабрьскими и январскими праздниками на погранпереходах будет увеличено число пограничников. "Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей, - рассказали в ведомстве. - По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь".

Госпогранкомитет напоминает о том, что можно отслеживать обстановку перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе "Графики очередей" можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать альтернативное время для загранпоездки. "Кроме того, напоминаем, что в автодорожных пунктах пропуска "Брест", "Котловка", "Григоровщина" и "Урбаны" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска", - отметили в Госпогранкомитете.-0-