ГПК просит водителей при поездке в Украину заранее планировать маршрут следования

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с приостановкой пропуска граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска "Новые Яриловичи" (с белорусской стороны пункт пропуска "Новая Гута") Госпогранкомитет просит заранее планировать маршрут следования с учетом данной информации. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

Пересечь государственную границу можно в ближайших пунктах пропуска "Сеньковка" (с белорусской стороны пункт пропуска "Веселовка") и "Славутич" (с белорусской стороны пункт пропуска "Комарин").

При пересечении границы также следует учитывать, что Кабинетом министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 29 сентября.

Более подробную информацию об очередях в пунктах пропуска можно найти на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.-0-