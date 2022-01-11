ГПК: скопление грузовиков есть только на въезд в Литву

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе скопление грузовиков фиксируется только на въезд в Литву. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За прошедшие сутки на данном маршруте следования количество фур, ожидающих въезда в ЕС, сократилось. Вместе с тем наибольшее количество грузовиков находится перед пунктом пропуска "Райгардас" - 210 машин", - сказали в ГПК.

На пути следования в Польшу только перед погранпереходом "Бобровники" отмечается незначительное скопление фур.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым. Скопления грузового транспорта на въезд в Латвию нет.-0-