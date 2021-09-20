ГПК: только два сопредельных пункта за выходные выполнили договоренности по пропуску грузовиков

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные только 2 из 10 сопредельных пунктов пропуска со странами Евросоюза выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию. Это является основной причиной большого скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В данный момент выезда из Беларуси ожидает 1420 фур.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 41,6% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог"), а наибольший - 105,8% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Украиной пропуск грузового транспорта осуществлялся без задержек.-0-