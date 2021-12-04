ГПК: во время учений украинские пилоты нарушили границу с Беларусью

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время учений украинские пилоты нарушили границу с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. По данному инциденту проинформирована украинская сторона.-0-