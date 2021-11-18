ГПК: все беженцы добровольно переместились из лагеря в ТЛЦ из-за холодов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийный лагерь на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" полностью опустел, люди переместились в ТЛЦ. Об этом Госпогранкомитет Беларуси информирует в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей", - сказано в сообщении.

В ГПК добавили, что в центре иностранцы обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем нуждающимся оказывается медицинская помощь.-0-