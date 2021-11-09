ГПК: все действия Польши направлены на сокрытие информации о реальных событиях на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа беженцев, большинство из которых являются курдами, продолжает находиться перед польским забором, они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю. Некоторым беженцам плохо после применения польской стороной слезоточивого газа. Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", - рассказал он.

В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.

"Ввиду отсутствия объективных причин для закрытия польского пункта пропуска "Кузница Белостокская", возможно, что данное решение принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев. Все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе, - отметил Антон Бычковский. - С учетом сложившейся напряженной обстановки органы пограничной службы Беларуси продолжают нести службу в усиленном режиме. Военнослужащие выполняют задачи в составе смен, доставка которых осуществляется служебным транспортом".-0-