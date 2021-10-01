ГПК: за прошедшие сутки Литва вновь не выполнила договоренности по пропуску грузовиков

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки Литва в очередной раз не выполнила договоренности по пропуску грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В настоящее время около 800 фур ожидает выезда из Беларуси.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 65,6% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), а наибольший - 103,5% - на латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский - "Григоровщина").-0-