ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки только 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили двухсторонние договоренности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Это является основной причиной скопления грузовых транспортных средств на границе", - отметили в ГПК.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 37,8% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), а наибольший - 113,5% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

По состоянию на 10.00, на литовском направлении перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось более 60 грузовиков, перед "Котловкой" - более 160, "Каменным Логом" - более 400, пунктами пропуска "Бенякони" - более 120, "Привалка" - более 80. На польском направлении выезда перед "Брузгами" ждут более 140 грузовиков, "Берестовицей" - более 60, пунктом пропуска "Козловичи" - более 20.

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-