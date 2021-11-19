ГПК: за сутки сопредельные страны ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовиков только на 76%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки пункты пропуска на границе с ЕС выполнили двухсторонние договоренности по пропуску грузовиков только на 76%. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Меньше всего фур - 267 из 500 согласно пропускной способности - въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").

"Белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках двухсторонних договоренностей", - подчеркнули в ГПК.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги") остается закрыт в одностороннем порядке. Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы.-0-