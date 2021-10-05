ГПК: за сутки только 3 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности

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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на границе с ЕС только 3 из 10 пунктов пропуска, сопредельных с белорусскими, выполнили двусторонние договоренности. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
На польском направление наблюдается самое большое скопление фур.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 66% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), а наибольший - 111,4% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-