ГПК: за сутки три из девяти европейских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению фур

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три из девяти европейских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению большегрузов за прошедшие сутки. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Самым загруженным остается литовское направление, на котором только один ("Твярячюс" - сопредельный белорусский "Видзы") из пяти погранпереходов выполнил норму по оформлению. Например, через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") в ЕС проследовало всего 248 фур, что вдвое ниже пропускной способности этого погранперехода", - рассказали в ГПК.

При въезде в Польшу также наблюдается большое скопление грузовиков. В связи с закрытием пункта "Кузница Белостокская" польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлении. Сейчас оставшиеся пункты пропуска оформляют около 70% фур от установленной нормы.

Как отметили в ведомстве, латвийские погранпереходы выполнили договоренности по пропускной способности, однако перераспределение транспортных потоков с иных загруженных маршрутов увеличило количество грузовиков, ожидающих въезда в Латвию.

"Белорусская сторона в полном объеме выполняет договоренности по пропуску транспорта на свою территорию. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в нашу страну. Оформление грузовиков, следующих в страны ЕС, осуществляется без задержек", - добавили в Госпогранкомитете.-0-