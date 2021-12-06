ГПК: за выходные количество большегрузов в очереди на въезд в ЕС увеличилось более чем на 20%

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные количество большегрузов, ожидающих въезда в страны ЕС, увеличилось более чем на 20% из-за невыполнения европейскими контрольными службами договоренностей по пропуску транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Погранпереходы на пути в Литву остаются наиболее загруженными. Через "Мядининкай" (со стороны Беларуси "Каменный Лог") проследовала лишь половина транспорта от нормы.

Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности по пропуску фур лишь на 70%. Кроме того, закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" увеличило нагрузку на другие маршруты следования в ЕС.

Грузовой транспорт в Латвию следовал без задержек. Вместе с тем на этом направлении отмечалось скопление грузовиков из-за перераспределения транспортных потоков с иных загруженных маршрутов в страны ЕС.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают более 440 фур, "Урбаны" - 670.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 310 большегрузов, "Котловка" - 410, "Каменный Лог" - более 690, "Бенякони" - свыше 480, "Привалка" - более 370 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 520 фур, "Козловичи" - свыше 950.-0-