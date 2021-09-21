ГПК заявил о невыполнении Польшей и Латвией за прошедшие сутки договоренности по пропуску грузовиков

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки польская и латвийская стороны полностью не выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта через границу на свою территорию, литовская - частично. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В данный момент выезда из Беларуси ожидают 1120 грузовиков. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 44% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица"), а наибольший - 105% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-