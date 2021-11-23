ГПК: закрытие "Кузницы Белостокской" на треть сократило пропускную способность польского направления

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие "Кузницы Белостокской" на треть сократило пропускную способность польского направления для грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой. Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостокская". Это на треть сократило пропускную способность польского направления. Оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%", - отметили в ГПК.

Белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек. -0-