Грабовский: россияне - фавориты олимпийского хоккейного турнира

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский на олимпийском турнире поддерживает российских спортсменов. Об этом экс-хоккеист заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Времени следить за Олимпиадой немного - у нас недавно прошел сбор национальной команды. Тем не менее стараюсь смотреть матчи сборной России, переживаю за ребят, многих из которых знаю лично. Также пристально слежу за минскими динамовцами, которые играют за сборные Швеции и Словакии. Надеюсь, у них все получится и они вернутся в Беларусь с позитивными эмоциями. Фавориты турнира - россияне, но точно сказать, кто будет чемпионом, невозможно: очень сильны и финны, и канадцы, и американцы, - рассказал специалист. - Конечно, на атмосферу Олимпиады сильно повлияли коронавирусные ограничения, из-за которых болельщики не могут попасть на стадион и получить удовольствие от хоккея. Но для игроков это уже вошло в привычку, так они играют не первый год и, думаю, не испытывают никаких сложностей. Разумеется, очень жаль, что не приехали игроки из НХЛ, мне бы очень хотелось видеть их на турнире".

Также Грабовский отметил, что в ходе олимпийских соревнований идет селекционный процесс - тренерский штаб "зубров" анализирует игру выступающих в Пекине молодых хоккеистов, которые в перспективе могли бы сыграть за "Динамо".-0-