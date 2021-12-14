График движения поездов на участке Орша - Могилев изменится 21 декабря из-за ремонта ж/д моста

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Орша - Могилев 21 декабря изменяется график движения некоторых пассажирских поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №705/706 Полоцк - Могилев - Полоцк отправлением из Полоцка и Могилева 21 декабря отменяется.

Поезд №634 Коммунары - Орша в этот день будет следовать по измененным маршруту и расписанию. Со станции Коммунары поезд отправится в 15.59 (вместо 13.58) и прибудет в Оршу в 19.15 (вместо 19.04).

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения за неудобства.-0-