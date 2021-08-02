График отключения горячей воды в Минске в августе

График отключений горячего водоснабжения в Минске на август опубликован на сайте РУП "Минскэнерго".

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. Горожан просят при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта немедленно сообщить об этом диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам: 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 373-35-24 или в ближайшие предприятия ЖЭУ.

График отключения воды с 4 августа:

д. Боровая, 2, 3, 6;





Калиновского 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40 к. 1 ,40 к. 2, 40 к. 3, 40 к. 4, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к.2, 50, 50а, 50к.2, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 54 к. 3, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74а, 74 к. 1, 74 к. 2, 76, 78, 80 к. 1, 80 к. 2, 82 к. 1, 82 к. 2, 113а, 115, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 57 к. 1, 57 к. 2, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73 к. 1, 73 к. 2, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 39, 47, 65, 89, 4, 12, 55, 55а, 77а, 105а, 111, 111а, 111б;

Карбышева 2, 7к.2, 9к.2, к.3, 13, 25, 42к.2, 50, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 7, 9, 11, 42, 44, 48, 48 к. 1;

Кедышко 24, 26, 26б, 28;

Независимости пр. 123 к. 2, 123 к. 3, 125, 127, 129 к. 2, 131 к. 1, 131 к. 2, 133, 135, 137 к. 1, 137 к. 2, 139, 141 к. 1, 141 к. 2; 143 к. 1, 143 к. 2, 145, 147 к. 1, 147 к. 2, 149, 151а, 151 к. 1, 151 к. 2, 153 к. 1, 153 к. 2, 155 к. 1, 155 к. 2, 157, 125а, 137а, 137б, 151а, 117а, 119, 121, 123, 129 к.1;

Славинского 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25а, 33к.1, 11, 45, 1 к. 4, 1 к. 1, 1 к. 2,1 к. 3; Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 54, 66, 40, 42, 66а;

Тикоцкого, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 12, 30, 44, 52, 9, 57, 59, 46а;

Филимонова, 69.

График отключения воды с 10 августа:

Голубева,29;





Громова,28;

д. Богатырево — ул.Полесская 3, 5, 7, 9;

11 ж.д. п. Озерцо;

Есенина 21, 119к.1,2, 66, 68, 76, 136, 119к.3;

Лобанка 94, 81, 109 Монтажников 10, 12, 14, 20, 19, 27, 35, 37, 4-й пер. Монтажников 8;

Рафиева 55, 60, 64, 88, 88а, 90;

Слободская,2, Сухаревская 19, 33;

Шаранговича 45, 53, 55, 57, 20, 22, 25, Школьная 16.

График отключения воды с 17 августа:

Аэродромная 9а;





Витебская 11, 21, 21а;

Гебелева, 1, 3, 5, 7;

Грибоедова 4, 10, 1;

Замковая 27а;

Заславская 11 к.1,2, 13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 15, 29;

Кальварийская 2, 4, 16, 4а, 3, 5, 1, 3а;

Коллекторная 32, 11, 10, 20, 20а;

Короля 9а, 13, 17, 19, 4, 6, 8, 14а, 18, 20, 26, 7, 47а, 9, 3а, 23, 12, 16;

Максима Танка 34а, 1а, 20, 2, 4, 6, 140, 12, 16, 24, 30 к1,2, 34к.1,2, 36 к.1,2;

Машерова пр. 43, 80;

Мельникайте 3, 9, 2, 4, 6, 14, 5, 7, 13;

Немига 42, 30;

Обойная 10, 8, 7;

Освобождения 10;

Панфилова 2;

Раковская 36, 38, 27, 23;

Репина 4;

Романовская слобода 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 5, 7а, 28;

Сухая 4, 6, 8, 28, 3, 21б;

Тимирязева 2, 4, 8, 10;

Чехова 3;

Шорная 18, 17.

В "Минскэнерго" обращают внимание, что теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено.

В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.

График отключения горячей воды в Минске актуален на август 2021 года.

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