График выпускных экзаменов в школах может быть скорректирован - Карпенко

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован. Об этом сегодня заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены. Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график", - сказал министр.

Он добавил, что будут приняты необходимые меры предосторожности в нынешней эпидситуации, чего требует Министерство здравоохранения.-0-