Граждан Беларуси среди пострадавших в Страсбурге нет - МИД

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских граждан нет среди пострадавших в результате инцидента в Страсбурге. Такая информация размещена в официальном twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"По информации французской полиции, граждан Беларуси среди пострадавших в Страсбурге нет. Для оперативного получения информации французскими властями отрыта "горячая линия" (0 811 000 667)", - рассказали в ведомстве.

Белорусские граждане при необходимости также могут связаться с посольством во Франции по телефонами +33 144146975, +33 609784140, +33 695480864, +33 650601712.

Как сообщалось, три человека погибли в результате стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге. Еще 12 граждан пострадали. В поисках преступника задействованы 350 полицейских, два вертолета, а также солдаты антитеррористической операции "Сантинель". Кроме того, правительство Франции приняло решение усилить антитеррористические меры в стране. Подозреваемый открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.-0-