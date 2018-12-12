Стрельба в Страсбурге: число погибших возросло до трех

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге. Еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.

В поисках преступника задействованы 350 полицейских, два вертолета, а также солдаты антитеррористической операции "Сантинель". Кроме того, правительство Франции приняло решение усилить антитеррористические меры в стране.

Кристоф Кастанер отметил, что преступнику 29 лет и ранее он находился под следствием за совершенные преступления.

Подозреваемый открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. Сведения о нападавшем были в картотеке Главного управления внутренней безопасности Франции.

В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД Франции призвало жителей Страсбурга не покидать дома и следить за рекомендациями властей.-0-