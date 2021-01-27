Граждане Беларуси при въезде в Россию смогут показать тест на COVID-19 в приложении

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждане Беларуси, а также Армении с 1 февраля смогут въезжать на территорию России через определенные воздушные пункты пропуска при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Соответствующее распоряжение принято правительством РФ опубликовано сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Документом определено, что данная норма будет действовать по 1 марта 2021 года включительно. В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые можно будет въезжать по новым условиям. В их числе московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Владивостока, Новосибирска, Казани и некоторых других городов.-0-