Гражданский кодекс переведен на белорусский язык

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен перевод Гражданского кодекса на белорусский язык, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык одобрил перевод текста и рекомендовал для размещения на Национальном правовом интернет-портале. Гражданский кодекс является одним из наиболее объемных законодательных актов страны и содержит 1153 статьи, объединенные в восемь разделов.

В этом году также планируется перевести Трудовой кодекс, Кодекс о земле и Жилищный кодекс. Ранее были подготовлены переводы на белорусский язык Кодекса о браке и семье и Избирательного кодекса. С их текстами можно ознакомиться на портале Pravo.by.

В состав экспертного совета входят представители Администрации Президента Беларуси, Национальной академии наук, Палаты представителей Национального собрания, министерств юстиции и культуры, НЦПИ, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и других организаций, в том числе негосударственных.-0-