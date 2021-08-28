Гродненский губернатор Караник ответил на вопрос о наличии у него президентских амбиций

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" ответил на вопрос о наличии у него президентских амбиций, сообщает БЕЛТА.

Вопрос касался того, что, по словам белорусского лидера, есть определенное количество людей, которые по своим компетенциям и профессиональным качествам могли бы возглавить Беларусь после него. "Во всех рейтингах, опросах Владимир Караник так или иначе присутствует, как человек, который, якобы, входит в этот "список Лукашенко". Как вы думаете, входите ли вы в список возможных претендентов на пост Президента после Лукашенко и есть ли у вас президентские амбиции?" - задал вопрос ведущий Игорь Тур.

Владимир Караник пояснил, что "ноги" всех этих рейтингов растут от посещения Президентом гродненского предприятия "Молочный мир". Тогда во время общения с трудовым коллективом возник вопрос о транзите власти. "Поскольку это происходило в Гродненском регионе, понятно, что для примера Президент и привел фамилии руководителей гродненского региона. Если бы этот вопрос в тот момент был занят в Гомельском, Могилевском или Брестском регионе, фамилии были бы другие", - сказал губернатор.

Владимир Караник обратил внимание, что Президент не раз сам повторял: единственный транзит власти возможен только в адрес того, кого выберет народ. "Кто получит поддержку народа, тот и будет следующим Президентом Беларуси. Он не раз говорил, что никого за уши он тянуть точно не будет. Никаких разговоров на эту тему у меня с ним точно не было", - подчеркнул руководитель региона.

"Знаете, на сегодняшний момент достаточно много той работы, которая мне поручена. Я понимаю, что у меня за спиной находятся люди, как вы сказали, очень красивого, но очень непростого региона. Поэтому отвлекаться и, скажем так, думать о каких-то там президентских либо дальнейших политических амбициях, я считаю это пустой тратой времени", - добавил Владимир Караник.-0-