Группа "Галасы ЗМеста" подготовила для "Евровидения" две новые песни

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Галасы ЗМеста" подготовила для конкурса песни "Евровидение-2021" две новые песни. Об этом в эфире СТВ сообщил лидер группы Дмитрий Бутаков, сообщает БЕЛТА.

"Мы их по две в неделю пишем. Уже штук шесть написано. Даже парочку отобрали и отослали. Одна немного веселая получилась, вторая - более серьезная. Будем сначала ждать какую выберут", - рассказал Дмитрий Бутаков. По его словам, белорусский слушатель затем тоже познакомится с этими композициями.

Лидер группы отметил, что никакого шоу на сцене не планируется. К слову, новые композиции также написаны в стилистике 80-х, но в более роковой манере.

Дмитрий Бутаков уверен, можно в любой песни услышать желаемое. "Видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали, чтобы так восприняли. Опять же, слова вещь такая, что можно к любому слову привязать, что угодно. Песню не берут по каким-то политическим мотивам. Когда им (ЕВС - ПРИМ. БЕЛТА) задавали вопрос, они ничего внятного не сказали. А просто: мы считаем. что песня не подходит и аргументации не предоставили. Сказали: или меняйте песню, или вы не едите. Нет вопросов - поменяли", - сказал он.

Фронтмен группы добавил, что на Западе песня группы "Я научу тебя" полюбилась слушателю. "Судя по всему, большинство вот этих хейтеров они где-то тут в Беларуси или около того образовались. А на Западе адекватные взрослые люди абсолютно нормально воспринимает песню, даже хвалят и напевают. Мне присылали английскую версию, дети поют и на скрипочке играют. И по радио эту песню крутят у нас, в Украине, во Владивостоке, Казахстане, Канаде. Песня в народ пошла. Все нормально", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза, правообладателя конкурса песни "Евровидение". -0-