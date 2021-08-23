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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.Алексей Авраменко особо отметил, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. "Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в Евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план", - подчеркнул министр. По его словам, проверка Беларуси в 2017 году по вопросам авиационной безопасности показала, что принимаемые в стране меры более чем на 90% соответствуют международным требованиям.Артем Сикорский также отметил значимость международного транспарентного расследования с целью установить объективные факты, связанные с событием 23 мая 2021 года. "Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами", - сказал он.Руководитель прибывшей группы ИКАО Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности. "Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - отметил он.В план работы группы ИКАО в том числе входят выезды в авиационные организации и встречи с персоналом.По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.-0-