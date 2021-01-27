Грузовой электромобиль и национальная смарт-платформа - каких новшеств стоит ждать в ближайшие пять лет

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский рассказал сегодня на пресс-конференции, какие новшества планируется создать по государственным научно-техническим программам в ближайшие пять лет, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на рассмотрении в правительстве находится перечень государственных научно-технических программ на 2021-2025 годы. Планируется создать свыше 2 тыс. новшеств, в том числе экспериментальный образец грузового электромобиля, пневматическую сеялку с шириной захвата 12 м, программно-аппаратный комплекс "Национальная SMART платформа" для автоматизированной системы сбора и верификации данных средств учета воды, газа и энергоресурсов", - сказал Андрей Косовский.

Также в планах разработка высокопроизводительного генератора изображений с применением технологии пространственно-световой модуляции, технологии производства фармацевтической субстанции на основе циклопептидов, готовой формы лекарственного средства для лечения рака легких, метода хирургического лечения при заболеваниях и повреждениях позвоночника с применением новых полимерно-композиционных имплантатов. На основе инноваций, разработанных по заданиям программ, включенных в проект перечня, планируется выпустить продукции не менее чем на Br3,5 млрд и пятую ее часть поставить на экспорт.

Первый заместитель председателя ГКНТ также привел примеры разработок, полученных в результате выполнения научно-технических программ в 2020 году. В их числе диагностический набор "COVID-19-скрин", метод клеточной терапии острого респираторного дистресс-синдрома, вызванного COVID-19, а также городской низкопольный автобус нового поколения и зерноуборочный самоходный комбайн с роторной схемой обмолота и сепарации производительностью 18-20 т/ч.-0-