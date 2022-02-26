Грызлов рассчитывает, что обновление Конституции создаст условия для развития Беларуси на перспективу

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Посольстве России в Минске 26 февраля состоялась встреча по вопросам работы миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который состоится 27 февраля 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в российской дипмиссии.

В мероприятии приняли участие Посол России Борис Грызлов, представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии России, Постоянного представительства России при уставных и других органах СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Центрального исполнительного комитета Партии "Единая Россия", а также сотрудники российской дипломатической миссии.

В ходе встречи Борис Грызлов отметил, что руководством Беларуси проведена серьезная подготовительная работа, многое сделано для консолидации общества. И факты свидетельствуют о том, что волеизъявление будет действительно массовым, так как только за четыре дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 34,28% от всех граждан, включенных в списки участников.

Российский посол также подчеркнул, что оценивать ход конституционных реформ должен исключительно белорусский народ как единственный источник власти и носитель суверенитета: "Именно для этого и существует процедура всенародного голосования, в ходе которого люди примут общее, открытое и легитимное решение, с которым в дальнейшем будут считаться в том числе и зарубежные партнеры. Народ Беларуси обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок и вмешательства извне определиться, каким он видит свое будущее".

Борис Грызлов выразил надежду, что в результате конституционной реформы в стране будут созданы благоприятные условия для стабильного экономического роста и гражданского согласия на длительную перспективу: "Надежным фундаментом безопасности, развития, уверенности белорусов в завтрашнем дне является многоплановое сотрудничество с Россией", - подчеркнул он.

По словам посла, мощный импульс двустороннему взаимодействию был дан в ходе встречи президентов Беларуси и России в ноябре 2021 года в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Борис Грызлов также выразил уверенность в том, что референдум пройдет в спокойной, конструктивной обстановке.-0-