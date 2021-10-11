ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление баз данных таможенных органов завершено в полном объеме, системы работают в штатном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственом таможенном комитете.

"9 октября в 18.00 завершено обновление баз данных таможенных органов. В настоящее время работоспособность информационных систем, используемых для проведения таможенных операций на границе в отношении транзитных товаров, а также вывозимых за пределы ЕАЭС, и скорость оформления грузов и транспортных средств восстановлены в полном объеме. В целях недопущения скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", - рассказали в ГТК.