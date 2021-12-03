Гусаков: космическая сфера - одна из приоритетных областей инновационного развития Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическая сфера - одна из приоритетных сфер инновационного развития Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, руководитель Агентства по космическим исследованиям академик Владимир Гусаков во время первого делового форума Евразийского экономического союза "Космическая интеграция" в Москве. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь НАН Наталья Марцелева.

"Космическая сфера предполагает широкую интеграцию белорусских научных организаций и промышленных предприятий космической отрасли в рамках международных научно-технических проектов с государствами - членами Евразийского экономического союза. Подтверждением тому является участие нашей страны в межгосударственной программе ЕАЭС по интеграции действующих и перспективных национальных источников данных дистанционного зондирования Земли и готовность к ее практической реализации начиная с 2022 года.

Одним из ключевых проектов программы является создание в кооперации российских и белорусских предприятий единой космической системы дистанционного зондирования Земли на базе двух перспективных космических аппаратов сверхвысокого разрешения 0,35 м с обеспечением запуска первого из них в 2025 году и формированием производственного задела для изготовления второго. Эскизное проектирование системы осуществлялось при финансировании госкорпорацией "Роскосмос" и завершено в 2020 году", - сказал Владимир Гусаков.

Он также отметил, что межгосударственная программа является первым глобальным кооперационным проектом стран Евразийского экономического союза, примером интеграционного сотрудничества государств в сфере промышленных и коммерческих космических технологий. В заключение своего выступления Владимир Гусаков выразил надежду, что государствами-участниками при координирующей роли Евразийской экономической комиссии будут приняты все необходимые меры для обеспечения ее реализации в установленные сроки.

Сегодня, 3 декабря, на полях первого делового форума ЕАЭС "Космическая интеграция" состоялась рабочая встреча Владимира Гусакова с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития белорусско-российского сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в сфере дистанционного зондирования Земли, взаимодействия в области пилотируемой космонавтики, формирования и реализации научно-технических программ Союзного государства по космической тематике. В частности, стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по реализации совместного проекта по созданию российского-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого пространственного разрешения 0,35 м (РБКА) и российско-белорусской космической системы на его основе. РБКА создается в рамках межгосударственной программы ЕАЭС по интеграции национальных источников данных дистанционного зондирования Земли на основе действующих и перспективных космических аппаратов государств - членов ЕАЭС.

На следующей неделе в НАН Беларуси запланировано проведение очередного заседания совместной российско-белорусской рабочей группы по содержанию перспективных программ Союзного государства Беларуси и России, а также развитию сотрудничества между организациями НАН Беларуси и госкорпорации "Роскосмос".

В мероприятии "Космическая интеграция" приняла участие делегация НАН Беларуси. В рамках форума были обсуждены вопросы цифровизации ракетно-космической отрасли на пространстве ЕАЭС, перспективы промышленного сотрудничества, а также использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС и перспектив сотрудничества в области фундаментальных и прикладных космических наук.-0-