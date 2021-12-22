Гусаков: национальная культура и родной язык - фундамент существования и развития самосознания народа

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная культура и родной язык - фундамент существования и развития самосознания народа. Об этом заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, выступая на торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса творческих работ, посвященного Году народного единства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Национальная культура, родной язык - фундамент существования и дальнейшего развития самосознания народа, его идентичности. Наш народ гордится своим богатым материальным и духовным наследием, сберегает его, - сказал Владимир Гусаков. - Несмотря на проявление в современном мире отчетливо выраженной тенденции культурной универсализации, стремление нивелировать культурное разнообразие в угоду тем, кто пропагандирует приверженность стандартам, формирующим общество потребления, мы, белорусы, считаем своим нравственным долгом и сохранить, и транслировать подрастающему поколению традиции нашего народа, духовные ценности наших предков. На этой позиции стоит белорусское государство, ее придерживается научное сообщество Беларуси и, вне всякого сомнения, в целом белорусский народ".

Говоря о значении проведения республиканского конкурса, председатель Президиума НАН подчеркнул: участие в нем объединяет людей разного возраста, социального положения и содействует не только воспитанию чувства патриотизма, но и желанию проявить себя, продемонстрировать талант, умения и навыки и тем самым восславить народ и Отечество.

Сегодня в Национальной академии наук Беларуси состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса творческих работ, посвященного Году народного единства. Победителями стали более 200 человек самых разных профессий и возрастов. Конкурс, направленный на укрепление консолидации белорусского общества и национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси, проводился впервые и стал ярким событием 2021 года. В нем приняли участие творческие работы, написанные гражданами Беларуси индивидуально или в соавторстве, которые ранее не подавались на конкурсы и не публиковались.

В конкурсе было представлено более 1,5 тыс. произведений различных жанров: песни, стихи, рассказы, очерки, проза, литературные очерки, исследования, произведения изобразительного и прикладного искусства, фотографии, видео и короткометражные фильмы по авторским сценариям. Из общего количества присланных работ жюри отобрало лучшие работы в семи номинациях: "Песни нашей земли", "Стихи и рассказы о своей земле", "Краеведческие тропы", "Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)", "Изобразительное искусство", "Фото- и видеоизображения", "Произведения народных мастеров".

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте: http://imef.belcentre.by/.-0-