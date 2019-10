Гусаков: в Беларуси создаются все возможности для творческого роста молодых ученых

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создаются все возможности для творческого роста молодых ученых, их интеграции в большую науку. Об этом заявил на открытии XVI Международной научной конференции "Молодежь в науке" председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Гусакова, на уровне Национальной академии наук поддерживаются перспективные проекты, молодые люди могут принимать участие в различных конкурсах, в том числе на соискание грантов. "Надеюсь, что эта международная конференция будет способствовать широкому вовлечению молодых ученых и исследователей в академическую науку, даст новый импульс научной коммуникации", - сказал председатель Президиума НАН.

Он напомнил, что подготовлен проект указа "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы". Предусматривается развитие наукоемких информационно-коммуникационных, цифровых, биологических, химических, медицинских и иных технологий. Будут создаваться перспективные разработки для сфер энергетики, экологии, машиностроения, агропромышленного комплекса, обеспечения безопасности человека, общества и государства. И молодые ученые могут внести свой вклад в развитие данных направлений.

В свою очередь главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец отметил, что нынешний форум впечатляет как международным участием, так представительством белорусских ученых, он собрал большое количество студенческой молодежи, школьников. Некоторыми из презентованных стартапов уже заинтересовались потенциальные инвесторы.

В целом сегодня в Национальной академии наук около трети ученых - молодежь. "Это оптимальная цифра, которая способна дать хороший результат для связи поколений. Молодые ученые работают по всем приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Особенно динамично развивается биотехнологический сектор", - сказал Андрей Иванец.

Конференция "Молодежь в науке" - одно из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, является престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. На форуме, который продлится до 17 октября, представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, реализующиеся с участием молодых ученых. В программе значатся презентации научных стартап-проектов, роботурнир, выставка разработок молодых ученых "Молодая академия", белорусско-российский симпозиум "Горизонты науки", конкурс докладов на английском языке My first report in English, мастер-классы.

Также проводится конкурс "100 талантов НАН Беларуси". Запланированы секции по основным направлениям деятельности НАН (аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские, физико-технические и физико-математические науки, химия и науки о Земле), тематические встречи для школьников по экологии, энергетике, культуре и краеведению.

В конференции принимают участие около 500 молодых исследователей: ученые НАН Беларуси, представители вузов, сузов, школьники страны, гости из России, Черногории, Казахстана, Польши, Латвии, Таджикистана, Армении, Грузии, руководители советов молодых ученых Академий наук - членов Международной ассоциации академий наук.-0-