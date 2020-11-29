ГУВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано около 250 граждан

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано около 250 граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"29 ноября с 12.00 до 14.00 в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в ГУВД.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отметили правоохранители.

В течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной.

"Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть благоразумными и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещаемые в различных интернет-источниках и мессенджерах. Кроме того, обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий", - добавили в ГУВД.-0-