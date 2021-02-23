ГВПК: Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация 23 февраля продолжила напряженный график переговорной работы на полях выставки IDEX-2021. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного военно-промышленного комитета по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Так перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества обсуждались на встрече председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем министра обороны ОАЭ Маттаром Салемом Али Аль Дахери. Отмечен хороший уровень достигнутого взаимодействия, имеющийся потенциал и пути его дальнейшего укрепления, а также подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества.

Командующий объединенным тылом Генерального штаба Вооруженных Сил ОАЭ Абдулрахман Нахр аль-Мари посетил национальный стенд Республики Беларусь на IDEX-2021 и осмотрел стенды белорусских организаций, участвующих в выставке. Дмитрий Пантус рассказал ему о новейших разработках и технологиях, концепциях вооружений, представленных белорусскими экспонентами. Абдулрахман Нахр аль-Мари дал высокую оценку белорусской экспозиции.

Для белорусской делегации выставка IDEX-2021 стала не только удобной площадкой для демонстрации современных и перспективных разработок и технологий, но и показателем того, что отечественный ВПК обладает определенным научно-техническим и инновационным потенциалом, представляющим интерес для эмиратских партнеров, что и подтвердили проведенные встречи и переговоры.

"Эмираты - богатая страна с открытым рынком, где белорусской продукции приходится конкурировать с мировыми брендами. Страны этого региона (Ближний Восток и Северная Африка) - в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений и традиционно оснащают свои армии самыми современными видами вооружения и военной техники. Сегодня в ОАЭ хорошо известна продукция ОАО "Пеленг" - системы управления огнем бронетанковой техники, Минского завода колесных тягачей - тяжелая автомобильная техника специального назначения, а также ОАО "КБ Радар" - средства радиоэлектронной борьбы, в том числе противодействия различным беспилотным системам", - рассказали в ГВПК.-0-