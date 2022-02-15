15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предложил уделить в этом году особое внимание равенству в вопросах вакцинации. Об этом он заявил на брифинге для русскоязычной прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем больше передача вируса, тем больше возможностей для появления новых вариантов. И это самая главная причина призыва к солидарности и в общеевропейском регионе, и на глобальном уровне, потому что вне европейского региона ситуация с точки зрения охвата вакцинацией еще более сложная", - сказал Ханс Клюге.

По его словам, приоритетная задача остается неизменной - обеспечить равенство в вопросах вакцинации. "Прошлый год был годом производства вакцин. Давайте сделаем этот год годом равенства в области вакцинации", - призвал директор Европейского регионального бюро.

Впрочем, заметил он, остается большая трудность убедить в важности вакцинации часть населения, которая сомневается, имеет вопросы относительно безопасности, применения бустерных доз, поэтому обмен информацией очень важен.-0-