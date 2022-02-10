Харитончик: дистанционное образование получает импульс для дальнейшего развития

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дистанционное образование получает импульс для дальнейшего развития, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор БНТУ Сергей Харитончик.

"К настоящему времени система образования Беларуси накопила богатый опыт, в том числе - реализации совместных образовательных программ, использования новых форм и методов образовательного процесса, что, безусловно, требовало внесения изменений в законодательство об образовании. Так, новой редакцией Кодекса об образовании определено дистанционное обучение как самостоятельная форма получения образования, что позволит организовать обучение, как иностранных граждан, так и граждан Беларуси, по различным причинам не имеющих возможности находиться непосредственно в аудиториях учреждений образования. Такое изменение, безусловно, придаст импульс дальнейшему развитию дистанционного образования и будет способствовать продвижению белорусского образования на мировом рынке образовательных услуг", - рассказал Сергей Харитончик.

По его словам, кодексом в целях стимулирования развития, повышения конкурентоспособности системы образования, усиления ее международного авторитета на основе новых знаний и инноваций юридически закреплен особый статус - национальное учреждение образования. "Для БНТУ это особенно важно, поскольку университет является национальным техническим университетом, - отметил ректор. - Также одним из позитивных изменений кодекса является изменение требования к численности учебных групп. В предыдущей редакции кодекса было четко указано минимальное количество человек в группе, которое не всегда устраивало учреждение образования и, в частности БНТУ, при подготовке специалистов для конкретных производств и организаций. В новой редакции наполняемость учебной группы определяется учреждением образования с учетом потребностей организаций-заказчиков кадров в специалистах с высшим образованием и составляет на момент ее формирования от 4 до 30 обучающихся".

Кодексом сохранена целевая подготовка, что в совокупности с изменениями в правила приема позволит увеличить количество мест для получения высшего образования по специальностям, в том числе технического профиля. "Также значимым для абитуриентов, которые решат поступать в учреждения высшего образования на условиях целевой подготовки, будет являться тот факт, что им не придется проходить централизованное тестирование по трем учебным предметам. Для поступления достаточно будет сдать внутреннее вступительное испытание по одному учебному предмету, который будет определен предметом первого профильного испытания", - добавил Сергей Харитончик.-0-