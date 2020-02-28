Харитончик: никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет, все под контролем

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет, все находится под контролем, сообщил журналистам ректор университета Сергей Харитончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет, - сказал Сергей Харитончик. - Ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения приняты все меры, чтобы локализовать данную проблему. Ситуация управляема и находится под контролем руководства и работников системы здравоохранения".

Сотрудники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим, направлены в учреждения здравоохранения под наблюдение медиков. "С сегодняшнего дня в университете организован ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и других работников. Усилены меры санитарно-эпидемического контроля и дезинфекции", - отметил ректор.

С 28 февраля по 15 марта весь образовательный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого студента без аудиторных занятий.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.-0-