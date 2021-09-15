Хмарук бизнесу: мы готовы принимать меры надзора в отношении контролирующих органов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры готовы принимать меры надзора в отношении контролирующих органов, заявил заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук во время приема представителей субъектов хозяйствования в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Органы прокуратуры являются не только одним из органов, которые отнесены к контролирующим, прокуратура еще и надзорный орган. То есть надзирает за исполнением законов контролирующими органами. И мы готовы услышать вас и принимать меры надзора в отношении контролирующих органов", - сказал Сергей Хмарук.

Он отметил, что за 2020 год и первое полугодие 2021-го прокуроры провели 329 проверок исполнения законодательства о контрольно-надзорной деятельности. Все проверки оказались результативными.

"Ранее возникало много жалоб на непонимание со стороны контролирующих органов, когда их излишнее вмешательство в предпринимательскую, хозяйственную деятельность мешало бизнесу работать. Понимая запрос бизнес-среды, глава государства издал в 2009 году указ №510, который выстроил все контролирующие органы под единую нормативную базу. Потом в 2017 году были внесены изменения в этот указ", - заметил Сергей Хмарук.

По его словам, принимались и другие меры. Так, декрет №7 "О развитии предпринимательства" закрепил принцип добросовестности субъекта хозяйствования.

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Республиканской конфедерацией предпринимательства сегодня проводит Единый день приема предпринимателей. Его тема - проблемные аспекты применения законодательства при ведении бизнеса. Прием представителей субъектов хозяйствования ведут прокурорские работники Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и города Минска.-0-

Хмарук: государство заинтересовано в том, чтобы бизнес работал спокойно и зарабатывал деньги