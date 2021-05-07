Хмель: низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, спасибо за отвагу и честь

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Министерства жилищно-коммунального хозяйства во главе с министром Андреем Хмелем почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к братской могиле в парке Челюскинцев. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

На этом месте в 1944 году обнаружили 41 яму с телами 10 тыс. советских военнопленных. В 1955 году на месте массового захоронения поставили монумент "Скорбящая мать". Сейчас это мемориальный комплекс - малая братская могила с тремя индивидуальными захоронениями и большая братская могила с двумя индивидуальными захоронениями. Они расположены по обе стороны от Центральной аллеи. В индивидуальных могилах покоятся участники Великой Отечественной войны, похороненные здесь после освобождения Минска. Имена остальных павших неизвестны.

Фото Министерства ЖКХ

Андрей Хмель также посетил Заславль и вручил подарки 95-летней Евгении Бурак. "Низкий поклон вам и всем ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо за отвагу и честь, проявленное мужество и стойкость. Примите искренние поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой, за свободу, за победу", - сказал министр.

Евгения Бурак с 16 лет участвовала в партизанском движении: ее семья укрывала партизан в доме, передавала в отряд еду и записки. Во время обстрела немцами деревни Щеки Минской области, где жила семья Бурак, Евгения была ранена в голову. Как только раны стали заживать, отважная девушка продолжила партизанскую деятельность. Награждена орденом Отечественной войны II степени. -0-