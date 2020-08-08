Хочется мирного и спокойного будущего для себя и своих детей - мнение

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочется мирного и спокойного будущего для себя и своих детей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала мама троих детей Марина Масловская.

Она рассказала, что не без тревоги наблюдает за тем, как разворачивается в этом году избирательная кампания. "Хочется мирного и спокойного будущего для себя и своих детей, чтобы мы жили в мирной стране", - отметила она.

Марина Масловская убеждена, что решать возникающие проблемы нужно цивилизованным способом, а не с помощью уличных протестов - "война нам точно не нужна". Особенно безответственным она считает то, что инициаторы незаконных акций обращаются прежде всего к молодым людям, пользуясь их неопытностью и неискушенностью.-0-