"Хочу учиться": платное образование с социально комфортным размером платежа - 200 BYN в месяц

Многие родители выпускников сегодня сталкиваются с дилеммой: бесплатное, но не всегда желанное высшее образование для ребенка, если не получилось набрать нужного количества баллов на ту специальность, к которой лежит душа, или платное обучение, но в том месте, о котором мечтал. Чаще всего этот вопрос упирается в финансовые возможности родителей или самого абитуриента. Где взять инвестиции в собственное будущее или будущее своего ребенка и как помочь осуществлению мечты? В рамках своей финансовой ЭкоСистемы Белинвестбанк продолжает развивать поддержку образования и совершенствовать ЭкоСистему для учащихся. Список специальных продуктов для тех, кто получает образование, с 20 августа 2020 года пополнится кредитным продуктом "Хочу учиться". Он позволит сделать единственно верный выбор будущей профессии, не оглядываясь на финансовую составляющую, и получить желаемое образование даже на платной основе. Социально комфортный размер платежа с четко фиксированной суммой на протяжении всего обучения облегчит и равномерно распределит финансовую нагрузку. С помощью эксперта разбираемся, как получить кредит и насколько это выгодно.

- Знания - основополагающий фундамент в любом деле, а обучение и есть инвестиция в образование. Под инвестициями я имею в виду не только финансовые ресурсы. Это и время, потраченное на освоение специальности, и усилия, положенные на усвоение учебного материала, и, наконец, средства для оплаты обучения. Для достижения наибольшего эффекта необходимо наличие всех трех факторов. От этого зачастую зависит благосостояние каждого из нас. Белинвестбанк инвестирует в будущее молодежи, не только предоставляя высокотехнологичные продукты и полезные услуги для самой прогрессивной части нашего общества - студентов, но и давая возможность каждому получить желаемое образование, - отметила Ольга Яцевич, начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк". - Мы предоставляем родителям и студентам удобный и комфортный способ оплаты обучения, чтобы ограничение в средствах не стало преградой на пути к получению желаемого образования.

Главная особенность кредита в том, что в его рамках банк открывает кредитную линию с предельным размером единовременной задолженности 5000 BYN. В течение всего срока обучения максимальный размер предоставляемых денежных средств может достигать 15 000 BYN.

- Иными словами, вы берете 5000 BYN, а используете 15 000 BYN, - пояснила Ольга Яцевич. - При такой схеме ежемесячный платеж на протяжении всей учебы составит 200 BYN в месяц. В эту сумму уже включены проценты за пользование кредитом и часть основного долга. Важно то, что использовать средства можно только тогда, когда они требуются, и платить проценты только за ту сумму, которая была потрачена.

Кредит "Хочу учиться" выдается без справки о доходах и привлечения сторонних поручителей. Оформить его могут родители (попечители, опекуны) студента или абитуриента при наличии договора, заключенного с учреждением образования, а также сам студент, имеющий подтвержденный доход. Удобно и то, что выдается он на весь срок обучения, а это значит, что в начале очередного учебного года вы не будете обременены вопросом, где найти денежные средства на очередной платеж.

Оформить кредит "Хочу учиться" можно с 20 августа 2020 года в офисе банка, где высококвалифицированные специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. А чтобы без ожидания получить полный комплекс услуг, рекомендуем предварительно записаться на обслуживание к специалистам розничного бизнеса. Номера телефонов для записи вы найдете здесь.

- Еще одна важная особенность: воспользоваться кредитом "Хочу учиться" могут студенты тех вузов, которые присоединились к образовательной ЭкоСистеме Белинвестбанка. Чуть больше года назад первый ЭкоЛогичный банк страны заявил о ее создании. На сегодняшний день в ЭкоСистеме 11 ведущих вузов Беларуси, и этот список расширяется. Она включает уникальные продукты для студентов и преподавателей. Например, в данных вузах успешно внедрена многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка "Карточка студента". Аналогичный продукт действует для сотрудников учреждений образования - "Карточка сотрудника". Для вузов мы разработали специальный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию "Образовательный", - напомнила начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк". - От достигнутых целей мы движемся к новым горизонтам и даем возможность тем, кто развивается, двигаться вместе с нами. Мы всегда открыты к сотрудничеству для любого высшего учебного заведения страны и готовы предложить уникальные возможности в рамках нашей ЭкоСистемы.

Сегодня в рамках образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанк предлагает и международные карточки. Для комфортной учебы школьников, учащихся и студентов банком совместно с международной ассоциацией ISIC разработан уникальный продукт - карточка премиального уровня ISIC. Владелец такой карточки получает сразу несколько продуктов и сервисов в одном - международное подтверждение статуса учащегося, возможность пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard Gold, а также скидки и льготы от ISIC.

Совсем недавно на белорусском рынке были представлены международная молодежная туристическая карточка IYTC и международная идентификационная карточка преподавателя или профессора ITIC. Это кобрендинговые карточки премиального уровня международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Их владельцы также получают множество скидок, привилегий и льгот в организациях торговли и сервиса 135 стран.

Инвестируйте в свое будущее, не ограничивайте собственных возможностей и получайте образование с комфортом вместе с Белинвестбанком.

По вопросу сотрудничества для учреждений образования: +375 (17) 239 -02-11 или +375 (17) 239-01-60.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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