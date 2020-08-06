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06 августа 2020, 09:00

"Хочу учиться": платное образование с социально комфортным размером платежа - 200 BYN в месяц

Новый кредит на обучение от Белинвестбанка поможет выбрать будущую профессию без оглядки на финансовую составляющую.
Новый кредит на обучение от Белинвестбанка поможет выбрать будущую профессию без оглядки на финансовую составляющую.

Многие родители выпускников сегодня сталкиваются с дилеммой: бесплатное, но не всегда желанное высшее образование для ребенка, если не получилось набрать нужного количества баллов на ту специальность, к которой лежит душа, или платное обучение, но в том месте, о котором мечтал. Чаще всего этот вопрос упирается в финансовые возможности родителей или самого абитуриента. Где взять инвестиции в собственное будущее или будущее своего ребенка и как помочь осуществлению мечты? В рамках своей финансовой ЭкоСистемы Белинвестбанк продолжает развивать поддержку образования и совершенствовать ЭкоСистему для учащихся. Список специальных продуктов для тех, кто получает образование, с 20 августа 2020 года пополнится кредитным продуктом "Хочу учиться". Он позволит сделать единственно верный выбор будущей профессии, не оглядываясь на финансовую составляющую, и получить желаемое образование даже на платной основе. Социально комфортный размер платежа с четко фиксированной суммой на протяжении всего обучения облегчит и равномерно распределит финансовую нагрузку. С помощью эксперта разбираемся, как получить кредит и насколько это выгодно.

- Знания - основополагающий фундамент в любом деле, а обучение и есть инвестиция в образование. Под инвестициями я имею в виду не только финансовые ресурсы. Это и время, потраченное на освоение специальности, и усилия, положенные на усвоение учебного материала, и, наконец, средства для оплаты обучения. Для достижения наибольшего эффекта необходимо наличие всех трех факторов. От этого зачастую зависит благосостояние каждого из нас. Белинвестбанк инвестирует в будущее молодежи, не только предоставляя высокотехнологичные продукты и полезные услуги для самой прогрессивной части нашего общества - студентов, но и давая возможность каждому получить желаемое образование, - отметила Ольга Яцевич, начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк". - Мы предоставляем родителям и студентам удобный и комфортный способ оплаты обучения, чтобы ограничение в средствах не стало преградой на пути к получению желаемого образования.

Главная особенность кредита в том, что в его рамках банк открывает кредитную линию с предельным размером единовременной задолженности 5000 BYN. В течение всего срока обучения максимальный размер предоставляемых денежных средств может достигать 15 000 BYN.

- Иными словами, вы берете 5000 BYN, а используете 15 000 BYN, - пояснила Ольга Яцевич. - При такой схеме ежемесячный платеж на протяжении всей учебы составит 200 BYN в месяц. В эту сумму уже включены проценты за пользование кредитом и часть основного долга. Важно то, что использовать средства можно только тогда, когда они требуются, и платить проценты только за ту сумму, которая была потрачена.

Кредит "Хочу учиться" выдается без справки о доходах и привлечения сторонних поручителей. Оформить его могут родители (попечители, опекуны) студента или абитуриента при наличии договора, заключенного с учреждением образования, а также сам студент, имеющий подтвержденный доход. Удобно и то, что выдается он на весь срок обучения, а это значит, что в начале очередного учебного года вы не будете обременены вопросом, где найти денежные средства на очередной платеж.

Оформить кредит "Хочу учиться" можно с 20 августа 2020 года в офисе банка, где высококвалифицированные специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. А чтобы без ожидания получить полный комплекс услуг, рекомендуем предварительно записаться на обслуживание к специалистам розничного бизнеса. Номера телефонов для записи вы найдете здесь.

- Еще одна важная особенность: воспользоваться кредитом "Хочу учиться" могут студенты тех вузов, которые присоединились к образовательной ЭкоСистеме Белинвестбанка. Чуть больше года назад первый ЭкоЛогичный банк страны заявил о ее создании. На сегодняшний день в ЭкоСистеме 11 ведущих вузов Беларуси, и этот список расширяется. Она включает уникальные продукты для студентов и преподавателей. Например, в данных вузах успешно внедрена многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка "Карточка студента". Аналогичный продукт действует для сотрудников учреждений образования - "Карточка сотрудника". Для вузов мы разработали специальный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию "Образовательный", - напомнила начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк". - От достигнутых целей мы движемся к новым горизонтам и даем возможность тем, кто развивается, двигаться вместе с нами. Мы всегда открыты к сотрудничеству для любого высшего учебного заведения страны и готовы предложить уникальные возможности в рамках нашей ЭкоСистемы.

Сегодня в рамках образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанк предлагает и международные карточки. Для комфортной учебы школьников, учащихся и студентов банком совместно с международной ассоциацией ISIC разработан уникальный продукт - карточка премиального уровня ISIC. Владелец такой карточки получает сразу несколько продуктов и сервисов в одном - международное подтверждение статуса учащегося, возможность пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard Gold, а также скидки и льготы от ISIC.

Совсем недавно на белорусском рынке были представлены международная молодежная туристическая карточка IYTC и международная идентификационная карточка преподавателя или профессора ITIC. Это кобрендинговые карточки премиального уровня международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Их владельцы также получают множество скидок, привилегий и льгот в организациях торговли и сервиса 135 стран.

Инвестируйте в свое будущее, не ограничивайте собственных возможностей и получайте образование с комфортом вместе с Белинвестбанком.

По вопросу сотрудничества для учреждений образования: +375 (17) 239 -02-11 или +375 (17) 239-01-60.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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