30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В минувшие выходные в Беларуси наблюдалась дождливая и прохладная погода, в отдельных районах страны отмечались сильные дожди. В целом август по температурному фону оказался близким к своей климатической норме и очень щедрым на осадки. По предварительным оценкам, сумма осадков за месяц на большей части территории страны составила 1-1,5 нормы, а по западу осадков выпало в 2 раза больше нормы", - рассказали в Белгидромете.

На предстоящей неделе в Беларуси ожидается неустойчивая и холодная погода. Во вторник, 31 августа, под влиянием активных атмосферных фронтов на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем будет 16-22 градуса тепла.

В среду, 1 сентября, ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса.

"Во второй половине недели ожидается поступление в Беларусь неустойчивых и более прохладных воздушных масс с северо-запада Европы. Осадков станет меньше, они будут носить кратковременный характер, но температурный фон еще понизится и будет в среднем на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Установится холодная погода", - отметили в Белгидромете.

В четверг, 2 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 12-17 градусов тепла.

В пятницу, 3 сентября, ночью по крайнему северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 13-20 градусов тепла.-0-