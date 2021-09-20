20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Циклон, формировавший погоду в прошедшие выходные, по температурному режиму резко перенес нас в середину октября. Повсеместно прошли дожди различной интенсивности. На большей части территории страны за два дня выпало около половины сентябрьской нормы, а местами по Гродненской, Минской и Могилевской областям - даже больше того, что обычно бывает за весь сентябрь. В рекордсменах Волковысский район. Здесь за субботу и воскресенье выпало 78 мм дождя, что составляет 126% месячной нормы", - рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня центр циклона покинет территорию Беларуси и переместится на Брянскую область России. Но дождевые облака по-прежнему будут закрывать страну плотной пеленой. Температура воздуха в середине дня не превысит плюс 5-11 градусов.

Во вторник, 21 сентября, циклон, оставаясь малоподвижным над Брянской областью, будет формировать погоду в Беларуси, а воздушная масса продолжит поступать с севера Европы. Сохранится холодная погода. На большей части территории пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 4-10 тепла.

В среду, 22 сентября, Беларусь останется под влиянием холодных воздушных масс и атмосферных фронтов от теряющего активность циклона. Будет преобладать облачная погода. На значительной части территории пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут возникать туманы. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля. Днем будет 4-10 тепла, по юго-западу - на пару градусов теплее.

В четверг, 23 сентября, сохранится влияние холодных и неустойчивых воздушных масс, будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдут небольшие дожди, днем дождей станет меньше и они будут носить кратковременный характер. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля. Днем будет 5-11 градусов тепла, по юго-западу - плюс 12-14.

В пятницу, 24 сентября, погоду станет формировать очередная система атмосферных фронтов с Балтийского моря. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 7-14 тепла.

В субботу, 25 сентября, сохранится дождливая погода. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - 8-15 тепла.

В воскресенье, 26 сентября, рост атмосферного давления будет способствовать уменьшению облаков и постепенному прекращению дождей. Ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, а днем уже будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будут клубиться туманы. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 9-16 тепла.-0-